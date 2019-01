Kaia Kanepil on oluline roll järgmise maailma esireketi selgitamisel

Rumeenlanna ohustajateks on Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Petra Kvitova, Elina Svitolina, Karolina Pliškova, Kiki Bertens ja Daria Kasatkina ja Arina Sabalenka.

Osaka, Stephensi ja Kvitova jaoks avaneb võimalus esireketiks tõusta, kui nad pääsevad vähemalt veerandfinaali, Kerber peaks selleks kindlasti jõudma poolfinaali, Svitolina, Pliškova ja Bertens finaali ning Wozniacki, Kasatkina ja Sabalenka võitma terve turniiri.

Samal ajal kõrvaldab Halep selles arvestuses konkurente seda enam, mida kaugemale ta Australian Openil jõuab. Pelgalt esimeses ringis väljakule tulemisega neutraliseerib ta juba Kasatkina ning teise ringi pääsemisega Sabalenka.

Oma osa järgmise võimaliku esireketi selgitamisel mängib otseselt ka Kaia Kanepi, kes Halepiga teisipäeval esimeses ringis kohtub. Tegemist on USA lahtiste meistrivõistluste kordusmatšiga - seal sai eestlanna mäletatavasti rumeenlannast jagu numbritega 6:2, 6:4.

Halepil napib võistluspraktikat

Halep on eelmise aasta Australian Openiga võrreldes keerulisemas seisus, sest on alates septembri lõpust pidanud ainult ühe võistlusmatši. "Sel korral on kõik hoopis teisiti, sest eelmisel aastal oli mul enne Melbourne'i umbes 10-15 matši, sel aastal vaid üks, mille ma kaotasin," rääkis Halep Australian Openi kodulehele, viidates Sydneys Ashleigh Bartylt saadud kaotusele.

"Võtsin selle riski ja jäin pisut pikemaks koju. Puhkasin, sest tundsin, et olen pärast kõiki neid turniire ja hooaega kurnatud. Nautisin kodus veedetud aega väga. Tunnen end nüüd värskena ja valmis alustama uut aastat, aga olen siiski veel kõigega pisut maas, nagu näiteks ettevalmistuse ja matšide mängimisega."

"Kuid ma ei urda. Kõik on nii, nagu ma olen tahtnud. Pean nüüd asja kallale asuma!" lisas ta.