Kaia Kanepi teenis läbi aegade suurima auhinnafondiga tenniseturniiril maailma esireketi alistamisega kopsaka summa

Madis Kalvet reporter RUS 111

Kaia Kanepi rõõmustamas Simona Halepi alistamise üle. Foto: ELSA, AFP/Scanpix

Tänavune US Open on läbi aegade kõige suurema auhinnafondiga tenniseturniir. Võrreldes eelmise aastaga kerkis auhinnafond üle viie protsendi võrra ning kokku läheb seekord jagamisele 45 miljonit eurot. Võrreldes 2013. aastaga on auhinnafond kasvanud koguni 57 protsenti.