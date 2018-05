Kaia Kanepi on 100 000 euro küsimise teemas ääretult pettunud

Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste avaringi kaotuse järel antud intervjuu lõpus tunnistas Kaia Kanepi, et ei soovi eriti intervjuusid anda ega meediaga suhelda, sest talle on liiga tehtud.

Kas jutt käib sellest, et krutiti üles teema, kuidas sa kodusel FedCupil Eesti esindamise eest 100 000 eurot küsisid?

Mis krutiti... See on täielik vale, mida kirjutati. Olen ajakirjanduse peale väga pahane.

Aga me ütlesime, et sul on täielik õigus raha küsida, sest tennis on sinu töö.

Ehk tõesti, aga ma ei küsinud seda summat. Olen meedias väga pettunud.

Kuidas me taas sõbraks saaksime?

Eks aeg näitab.