Kaia Kanepi kaotas US Openi kvalifikatsiooni teises ringis esimese seti, kuid võitis tõelise põnevuslahingu

KAIA KANEPI - LOUISA CHIRICO

Chirico sai murdepalli, kuid Kanepi päästis.

Kuid Chirico pole veel alla andnud ning hoiab oma servi. 5:2 Kanepi kasuks.

Kanepi hoiab kindlalt enda servi ning matšivõit on juba käega katsutav! 5:1

Super Kaia! Eestlanna murrab vastase servi ning matšivõit on kahe geimi kaugusel. 4:1.

Kanepi murrab vastase servi ning läheb 2:1 juhtima.

Kaia hoiab kindlalt enda servi ning seis on viigis 1:1. Mängu jooksul on aga punkte rohkem teeninud just eestlanna, kes on saanud 87 punkti vastase 82 vastu.

Kolmas ja otsustav sett on alanud ning Chirico hoiab kindlalt enda servi ning läheb juhtima.

SUPER! Kaia võidab teise seti 7:5.

Kanepi annab veel endale võimaluse kohtumine enda kasuks keerata ning läheb teises setis 6:5 juhtima.

Kanepi õnneks kuuendat geimi järjest ära ei anna ning viigistab seisu.

Chirico on teinud tõeliselt vägeva comebacki ning on 5:4 nüüd ees.

KAHJU! Chirico murrab Kanepi servi ning viigistab seisu 4:4.

Tundub, et nagu esimeses setis tuli Kanepi 4:0 taga ning võitles ennast tagasi, siis nüüd teises setis on vastane võidelnud tagasi suurest kaotusseisust, kuid Kaia on veel 4:3 ees.

Vastane saab murdepalli ning kasutab selle ära, kuid Kanepi on veel 4:2 juhtimas.

Kaia on tänasega neli ässa juba löönud.

Kaia võtab neljanda geimivõidu järjest! Vägev!

SUPER! Kaia murrab vastase servi ning on juba 3:0 juhtimas.

Kanepi annab vastasele küll kaks murdepalli kasutada, kuid siiski võtab geimivõidu. 2:0

Kanepi alustab teist seti kohe murdega 1:0.

Chirico murrab Kaia servi ning võidab esimese seti 7:5.

Kuid Kanepi võtab kindlalt järgmise geimi ning viigistab jällegi 5:5.

Chirico hoiab aga enda servi kindalt ning on ühe geimi kaugusel setivõidust.

Ja nagu fööniksina on tuhast tõusnud Kaia ning viigistab seisuks 4:4!

Ja Kaia kasutab selle ära ning teeb seisuks 3:4.

Kaiale murdepall.

Kuid Kanepi saab matši teise ässa ning võtab enda servigeimi ilma ühtegi punkti loovutamata. 2:4

Kuid vastane jätkab ikka võimsalt ning on 4:1 juba ees.

Kuigi vahepeal oli seisuks ka 40:40 siis Kanepi enda servigeimi nii lihtsalt ära ei anna ning saab esimeses setis silma pähe. 1:3 on eestlanna taga.

Mõlemad mängijad on siiani löönud ühe ässa ning Kanepi on teinud ühe topeltvea.

Kanepi on alustanud matši väga nõrgalt ning lasi Chiricol juba ühes geimis ka murda. 3:0.

Kohe on algamas päeva esimene kohtumine 17. väljakul ehk Kaia Kanepi on juba sooja tegemas.