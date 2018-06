Kaia Kanepi alustas muruhooaega võidukalt

Kanepi on saanud Ilkley ITF-i turniiriks kõige kõrgema paigutuse. Lumsden sai põhitabelisse vabapääsmega.

Teises ringis on Kanepi vastaseks ameeriklanna Irina Falconi (WTA 137.), kes alistas avaringis 6:0, 7:6 (7:3) sakslanna Mona Bartheli (WTA 114.).

Kanepi valmistub praegu Wimbledoni turniiriks, mis algab 2. juulil.

“See oli minu kolmas päev murul. Seega oli algus natuke raske. Hiljem tundsin end juba väga hästi,“ sõnas Kanepi kohtumise järel. “Mul on hea meel, et saan pidada veel vähemalt ühe matši.“

