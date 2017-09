Kaheksa kuud tagasi noarünnaku üle elanud Kvitova pääses US Openil veerandfinaali

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel pudenes kaheksandikfinaalis konkurentsist maailma kolmas reket Garbine Muguruza, kes kaotas 6:7 (3), 3:6 tšehhitarile Petra Kvitovale (WTA 14.).

Avasetis suutis Muguruza maha mängida 4:1 eduseisu. Hispaanlannal oli võimalus Kvitova serv murda ja 5:1 juhtima minna, kuid 64 minutit kestnud sett kaldus kiires lõppmängus tšehhitari kasuks. Teises setis polnud Muguruza eelmisest hoobist veel taastunud ning Kvitova jätkas domineerimist. Kokku tund ja 45 minutit kestnud matši jooksul realiseeris ta 7-st murdepallist 4, lõi 24 äralööki ja tegi 42 lihtviga, Muguruza kasutas 12-st murdepallist ära 3, lõi 7 äralööki ja tegi 25 sundimata viga.

Kvitova edust rääkides ei saa üle ega ümber detsembris toimunud sissetungist naise korterisse Tšehhis. Röövlid ähvardasid tennisisti noaga ning vigastasid tõsiselt ta vasakut ehk Kvitova löögikätt. Operatsioon kestis kolm tundi ja 45 minutit. Treeningule võis Kvitova naasta alles mais enne French Openit. US Open on sel aastal alles naise kaheksas turniir.

US Openil on Kvitova järjepanu alistanud Jelena Jankovici, Alize Cornet', 18. asetusega Caroline Garcia ja nüüd Muguruza. US Openi veerandfinaalis mängis kahekordne Wimbledoni tšempion (2011, 2014) viimati 2015. aastal. Kui ta pääseb poolfinaali, võib ta järgmisel nädalal tõusta tagasi maailma esikümnesse.

Veerandfinaalis kohtub Kvitova 9. asetusega ameeriklanna Venus Williamsiga. Sama tabelipoole teise poolfinalisti selgitavad ameeriklanna Sloane Stephens ja Läti esindaja Anastasija Sevastova.