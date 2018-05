Järjekordse esikümne mängija alistanud Kontaveidi jaoks on Rooma maagiline koht

Tänavuse Austraalia lahtiste tšempioni ja maailma edetabeli teise numbri Caroline Wozniacki alistamisega suutis Anett Kontaveit (WTA 26.) karjääri jooksul kuuendat korda üle mängida maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija.

Seejuures tuleb märkida, et Kontaveidi jaoks on maagiliseks kohaks olnud just Rooma. Roomas alistas ta eelmisel aastal toonase maailma esireketi Angelique Kerberi. Tänavu on tema jõud Itaalia pealinnas üle käinud Venus Williamsist ja nüüd Wozniackist. Seega on Kontaveit kuuest nimetatud võidust pooled saavutanud just Roomas.