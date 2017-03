Aprillis 15-kuulisest dopingukeelust vabanev Maria Šarapova sai maikuus toimuvatele Rooma ja Madridi tenniseturniiridele vabapääsme.

2016. aasta Australian Openil meldooniumiga vahele jäänud venelanna teeb tagasitulekuvõistluse 26. aprillil algaval Stuttgarti turniiril, kus ta vajas samuti põhitabelisse pääsemiseks korraldajate kutset.

Šarapovale wildcard'i andmine on pahameelt tekitanud meeste maailma esireketis Andy Murrays, kes ütles ajalehele The Times: "Ma arvan, et sa peaksid ise end tagasi töötama. Aga enamus turniire teeb ju seda, mis nende üritusele parem on. Kui nad arvavad, et suured nimed aitavad paremini pileteid müüa, siis seda nad ka teevad."

Šarapova saab endale edetabelikoha tagasi pärast kolme turniiri.