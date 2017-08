Itaalia tipptennisist sai koju jõudes šoki osaliseks

Tennise maailma edetabelis kümne parema naismängija hulka kuulunud itaallannat Roberta Vincit tabas mõne päeva eest šokeeriv vaatepilt.

Itaalias Tarantos koju jõudes, avastas ta et maja on rüüstanud vargad. Šokeerivaks muutis vaatepildi asjaolu, et röövlid olid kaasa viinud kõik tema auhinnakollektsiooni. "Võidetud trofeede materiaalne väärtus pole nii suur kui emotsionaalne väärtus," väljendas Vinci kurbust sotsiaalmeedias. "Tahaksin väga teada kelle käes on minu mälestused, pisarad, naeratused, ohverdused, väsimus ja pühendumus. Trofeede vargus väljendab argust ja lollust."

34-aastane Vinci asub praegu WTA edetabelis 39. kohal, eelmise aasta mais oli ta maailma edetabelis lausa nii kõrgel kui seitsmendal positsioonil. Vinci on mänginud US Openi üksikmängu finaalis (2015) ja võitnud kümme WTA turniiri. Naispaarismängus on ta tulnud viiel korral Suure slämmi turniiri võitjaks. Itaallanna on karjääri jooksul teeninud auhinnarahadena enam kui 11 miljonit eurot.