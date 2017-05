Horvaatia tennisist ründas Šarapovat: sama hästi võiks eripääsme anda Lance Armstrongile

Horvaatia tennisist Mirjana Lucic-Baroni (WTA 22) leiab, et kui tema järgmine vastane Roomas Maria Šarapova saab kergekäeliselt vabapääsmeid turniiridele, siis võiks neid jagada ka häbistatud USA rattaässale Lance Armstrongile.

"Kriitika Šarapova aadressil peab olema. Iga puhas sportlane on dopingu vastu. Seega pole taoline reaktsioon üllatav," sõnas Lucic-Baroni meldooniumiga patustanud Venemaa tennisetähe ümber puhkenud arutelude kohta, vahendab lenta.ru.

"Mul on sellest aga ausalt öeldes ükskõik. Ma tean, kuidas maailmas asjad käivad. Lõpuks otsustab kõik ikkagi raha. Vahest peaks wild card`i andma ka Lance Armstrongile, kui juba asjad nii käivad? Ta ju võitis lausa mitmel korral Tour de France`i. Pole ju mingit vahet?" lisas horvaat sarkastiliselt.

15-kuulise võistluskeelu ära kandnud Šarapova naasis suurde tennisesse eelmise kuu lõpus Stuttgardi turniiril, kus jõudis poolfinaali. Paljud tippmängijad on viimasel ajal venelannat kõvasti kritiseerinud, väites, et Šarapova ei tohiks dopinguproovis põrumise tõttu enam kunagi profitennist mängida. Teiste seas on teravalt sõna võtnud kanadalanna Eugenie Bouchard, itaallanna Roberta Vinci ja rumeenlanna Simona Halep.