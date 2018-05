HOMME DELFI TV-s | Anett Kontaveit kohtub Rooma turniiri poolfinaalis Elina Svitolinaga

Anett Kontaveit (WTA 26.) läheb kõrgetasemelise Rooma turniiri poolfinaalis vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 4.).

Kohtumine peetakse turniiri peaväljakul Eesti aja järgi kell 13.00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.

Kontaveit ja Svitolina ei ole varasemalt omavahel kohtunud.

“Ta (Svitolina) on liivaväljakutel väga tugev. Tegelikult on ta igal kattel tugev. Ta on väga stabiilne mängija, kes ei anna midagi niisama ära,“ rääkis Kontaveit, et väike eeltöö tuleb ehk kohtumise eel teha. “Minimaalselt ehk vaatan midagi. Mingi aimdus on temast ju olemas. Ta on pidevalt maailma tipus olnud ja olen tema mänge näinud. Eeldus on olemas, et milleks valmis olla.“