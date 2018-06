Heather Watson on raseduseeelse edetabelikoha külmutamise vastu

Serena Williamsi sporti naasmise valguses on tennisemaailmas lahti läinud arutelu teemal, kas emaks saamine on piisav põhjus edetabelikoha külmutamiseks, nagu seda tehakse pikemate vigastuste puhul.

Viimaste seas on antud küsimuses sõna võtnud Briti tennisist, veebruaris Tallinnaski käinud Heather Watson (WTA 88.): "See on raske küsimus. Ma ütleksin, et Serena on erand. Talle peaks see kehtima, mina annaksin talle asetuse. Kuid ma ei leia, et lapsesaamine on põhjus edetabelikoha külmutamiseks, sest see on su enda valik. Vigastused ei ole valik. Sel juhul ei saa sa turniiridel osaleda sellepärast, et sa pole lihtsalt füüsiliselt võimeline mängima."

Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad andsid Williamsile, kes asub maailma edetabelis alles 183. kohal, järgmisel nädalal algavaks turniiriks 25. asetuse, mis nihutab Anett Kontaveidi (WTA 27.) paigutuse 28-ndaks.

Põhitabelisse pääsemiseks pidi Williams oma külmutatud edetabelikohta kasutama ning seda lubavad ka WTA reeglid, kuid asetust talle reglemendi järgi ette nähtud pole. Paigutuse kinkimine oli lihtsalt Wimbledoni korraldajate kingitus.