Hästi hoitud saladus: miks küündivad naistennisistide servikiirused meeste rekordite lähedale?

Serviäss, 190 km/h. Kas lööjaks oli mees või naine?

Augusti lõpus algab New Yorgis järjekordne US Openi turniir, kus on võrreldes teiste Suure Slämmi turniiridega meeste ja naiste servikiirused kõige võrdsemad. Põhjus on lihtne: WTA soovil kasutavad naised meestest erinevaid palle.

Erinevatel turniiridel on reeglid erinevad, seega ei kehti need seaduspärad igal võistlusel. US Open on aga kahtlemata suurim võistlus, kus selline nüanss toimib.

Kuigi sellest avalikult väga ei räägita ning isegi paljud tennisesõbrad seda teada ei pruugi, mängitakse mitmetel turniiridel tõepoolest erinevate pallidega. US Openil kasutavad naised näiteks Wilsoni punase logoga "Regular Duty" palle, mehed aga musta logoga "Extra Duty" palle. Mänguvahendid on küll täpselt sama suurusega ning kaaluvad samuti ühepalju, kuid lendavad erinevalt. Nimelt on meeste pallide väliskest tehtud karvasemast vildist, mis muudab palli lennu aeglasemaks - naiste pallide vilt on siledam ning palli lend seetõttu aerodünaamilisem.

Esialgu kasutasid ka naised "Extra Duty" palle, kuid WTA soovil anti neile osadel turniiridel siledamad pallid, millega tavapäraselt mängitakse pehmematel katetel - nagu näiteks saviliival.

Kahe palli vahe on servimisel umbes 10 km/h - võrreldes näiteks Wimbledoni turniiriga, kus kõik kasutavad samu palle, jõuavad naiste servikiirused US Openil meestele märksa lähemale.

Forbesi 2014. aasta uuringust tuli välja, et US Openil oli esimeses voorus Serena Williamsi kiireim serv 196 km/h, samal ajal kui meeste esinumbri Novak Djokovići parim palling oli "vaid" 201 km/h. Vahe on tõesti imeväike - arvestades seda, et Djoković on Williamsist ka tublid 13 sentimeetrit pikem, on kahe palli erinevus ilmselge.

WTA soov erinevaid palle kasutada tekkis 2004. aastal, et muuta naiste tennis vaatemängulisemaks. Lisaks servidele mõjutavad kiiremad pallid mõistagi kogu pallivahetust - kärmemalt jõuavad kohale kõik löögid, mitte ainult esimesed pallingud.

Eelmisel aastal kerkis sama teema korra üles Miami Openi turniiril, kui Andy Murray avastas ühtäkki, et tema mängus on kasutusel naistele mõeldud pallid. Šotlane oli näiliselt väikesest asjast selgelt häiritud. "Lõin enne seda mitu punkti pikaks ja olin frustreerunud, kui vea avastasin. See on täiesti lubamatu viga."