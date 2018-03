Harjumatu! Serena Williams kaotas Miami Openil kohe avaringis

Eelmisel nädalal Indian Wellsis triumfeerinud 20-aastane jaapanlanna Williamsile suurt võimalust ei jätnud ja võitis numbritega 6:3, 6:2.

Osaka oli kindlam servil ja pareeris kõik 23-kordse Suure slämmi võitja murdepallid. Serviässad jaapanlanna kasuks 7-3.

Teises ringis kohtub Osaka maailma edetabeli neljanda reketi Elina Svitolinaga Ukrainast.

Serena Williams lost to Naomi Osaka in her first match at the Miami Open.

This is the first time she has lost consecutive matches - not including walkovers - since dropping four straight in 2009. pic.twitter.com/qunybad4vO