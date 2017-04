HÄMMASTAV: Serena Williams võitis suure slämmi, olles teist kuud rase

Endine maailma esireket Serena Williams teatas eile, et on 20. nädalat lapseootel, mis tähendab, et oma viimase suure slämmi Australian Openi võitmise ajal oli ta juba teist kuud rase.

Fakt on seda jahmatavam, et Williams võitis oma rekordilise 23. suure slämmi tiitli üheski matšis setti loovutamata. Saavutus on küll haruldane, kuid mitte ennenägematu, kirjutab Fox Sports. Serena on tegelikult juba kolmas naine, kes mänginud suure slämmi finaalis rasedana - 1971. aastal tegi seda Margaret Court ja 1980. aastal Evonne Goolagong (mõlemad Wimbledonis). Goolagong alistas teel tiitlini lausa kaks parimas eas ja löögihoos ameeriklannat - Tracy Austini ja Chris Everti, vastavalt poolfinaalis ja finaalis. Mitmed naised on ka rasedana olümpiamängudel osalenud. Näiteks Kanada curlingumängija Kristie Moore, kes oli Vancouveris hõbemedalit võites viiendat kuud beebiootel. Malaisia laskja Nur Suryani Taibi osales 2012. aasta Londoni olümpial kaheksakuuse beebikõhuga. Samal aastal võitis rannavõrkpallis kuldmedali raseduse varajases staadiumis olnud ameeriklanna Kerri Walsh Jennings. 35-aastane Williams, kes ootab oma kihlatu Alexis Ohaniani last, on teatanud, et võtab 2017. aasta tennisest vabaks ning naaseb sporti 2018. aastal. Paari esiklaps peaks sündima sügisel.