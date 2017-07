GRAAFIKA | Kontaveidi tänane vastane on kõrgema reitinguga, kuid statistika lubab väga võrdset matši

Anett Kontaveit kohtub Wimbledoni tenniseturniiri üksikmängu teises ringis venelanna Daria Kasatkinaga neljapäeva õhtul 16. väljaku neljandas kohtumises.

Matš, mis peaks algama kella 20 paiku Eesti aja järgi, tõotab tulla väga võrdne, sest nagu all olev graafika näitab, on mõlemal tennisistil omad head ja vead.

Kontaveidi näitajad enda servigeimis on paremad kui Kasatkina omad aga venelanna on jälle tugevam murdepallide realiseerimises. Vastase esimese servi õnnestumise protsent on ka parem kui eestlannal.

Kasatkina asub WTA edetabelis 30., Kontaveit 38. kohal.