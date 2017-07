FOTOD | Wimbledonis kohtusid tennisistid jahmatava pikkusevahega

Kuigi Inser on üle kahe meetri pikk, siis võitjaks ostutus hoopis 1,75 meetrit pikk Sela. Matš kestis neli tundi ja lõppes skooriga 6:7(5), 7:6(5), 5:7, 7:6(5), 6:3.

Dudi Sela gave up a foot height advantage to John Isner at Wimbledon today & won (H/T @OriginalYoni) pic.twitter.com/CDwrVykHL9