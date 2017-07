FOTOD | Wimbledoni peaväljaku seisukord on fännid ahastusse ajanud

Wimbledoni muruväljakud saavad kahenädalase turniiri jooksul alati omajagu vatti - kuid peaväljaku olukord tänase naiste üksikmängu finaali eel on tennisefännid iseäranis ärevile ajanud.

"Ma olen Wimbledoni turniiri jälginud üle 30 aasta ning pole kunagi varem näinud, et peaväljak nii kehvas seisus oleks," kirjutas üks tennisesõber Twitteris.

Üks teine säutsuja võrdles mullast väljakukatet koguni kartulipõlluga.

Center Court of Wimbledon is SO MUCH WORSE on Muguruza's side compared to last year's final pic.twitter.com/wudtT7P98t — BreakPointBR (@BreakPointBR) July 15, 2017





Fair to say the grass on Centre Court has seen better days. pic.twitter.com/PnAIweHFs9 — Tom Adams (@tomEurosport) July 15, 2017









A close up from the Wimbledon Center Court pic.twitter.com/oNpqb0QLd1 — kamil (@Tohkl2) July 15, 2017