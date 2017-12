FOTOD | Tennisemaailma esikaunitar laseb uskumatul tuhkatriinulool jätkuda

Aasta alguses vallutas rahvusvahelise meedia lugu, kuidas tennisemaailma esikaunitar Eugenie Bouchard läks kohtama üliõpilase John Goerhrkega. Nüüd on noored teineteist taas leidnud ning aset on leidnud ka teine ja kolmas kohting.

Veebruaris toimunud ameerika jalgpalliliiga NFL-i finaalmängu ehk Super Bowli ajal hõiskas Bouchard, et Atlanta Falcons on juba võitnud. Üliõpilane Goerhrke haistis aga võimalust ning pakkus välja, et tennisestaar peaks temaga välja tulema, kui New England Patriots suudab lootusetust seisust välja tulla ja Super Bowli võita.

Kuna Patriots võitiski, siis pidaski Bouchard sõna ja viis endast kolm aastat noorema üliõpilase välja. Viimati astusid noored avalikkuse ette Miami rannas.

Rohkem pilte Sportsmaili veergudel.