FOTOD | Serena Williams naasis tenniseväljakule, ent kaotas kohe lätlannale

Aasta alguses Australian Openi võitnud, kuid seejärel oma esimese lapse saanud Serena Williams naasis täna tenniseplatsile, pidades Abu Dhabis sõumängu lätlanna Jelena Ostapenkoga.

36-aastase Williamsi tagasitulek ei saanud kõige paremat algust: maailma seitsmes number Ostapenko alistas ta tulemusega 6:2, 3:6 lõppenud kahe seti järel kümneni peetud kiires lõppmängus 10:5.

"Olen elevil. Hea on tagasi väljakuil olla, see on minu jaoks tõeliselt ilus aeg," rääkis ameeriklanna Eurospordile ning tõdes, et mõtles oma tütre peale ka mängu ajal. "Emadus on aga fenomenaalne asi. Mängu ajal vaatasin oma inimeste poole ja küsisin, kas Olympiaga on kõik korras,"

Williamsi ja Redditi omaniku Alexis Ohaniani esiklaps sündis septembris.