FOTOD | Serena Williams kandis Kaia Kanepiga mängides kostüümi, mis põhjustas taas meediahulluse

Tänavuse US Openi esimestes ringides kandis Williams veel musta värvi tenniseriietust, kuid neljandas ringis Kaia Kanepiga heideldes tõmbas ta selga juba helelilla kleidikese, millel oli vägagi lehviv seelikuosa.

“Selles on mõnus mängida. See on isegi aerodünaamiline. Üks käsi on justkui veel vabam. Sellise seelikusabaga on lahe mängida. Olen sellises varem harjutanud,“ teatas Williams CNN-i vahendusel.

Williamsi seljas olnud uue moeröögatuse autoriteks on Louis Vuittoni disainer Virgil Abloi ja sporditarvetefirma Nike.

Serena Williams laineid löönud tenniseseelikus. Foto: Andrew Schwartz/SIPA, Andrew Schwartz/SIPA/Scanpix

Serena Williams kohtumises Kaia Kanepi vastu. Foto: Andrew Schwartz/SIPA, Andrew Schwartz/SIPA/Scanpix

Serena Williams ja tema järjekordne moeröögatus. Foto: TIMOTHY A. CLARY, AFP/Scanpix