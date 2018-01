FOTOD | Nadali ja Federeri finaali ei tule: esireket andis Horvaatia servikuningale loobumisvõidu

Maailma esireket Rafael Nadal langes Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel veerandfinaalis, andes kuuenda asetusega horvaadile Marin Cilicile viiendas setis loobumisvõidu.

Nadal oli kolm tundi ja 47 minutit kestnud lahingus taga 6:3, 3:6, 7:6 (5), 2:6, 0:2.

Poolfinaalis kohtub Cilic, kes lõi täna 20 serviässa Nadali 3 vastu, Briti teise reketi Kyle Edmundiga.

See tähendab, et meeste tennise klassikalist vastasseisu Nadali ja Roger Federeri vahel tänau Austraalias veel ei näe. Eelmisel aastal võitis endiste esireketite duelli Melbourne'is finaalis Federer.

Nadalile oli see suure slämmi turniiridel (kokku 264 mängu) alles teine matši katkestamine. Esimest korda ei suutnud ta matšpallini välja venitada 2010. aasta Australian Openi veerandfinaalis Andy Murray vastu mängides.

Britid on ära märkinud, et tol aastal mängis Murray poolfinaalis just Ciliciga, võitis teda ning kaotas finaalis Federerile.

Nadali ootamatu katkestamine tähendab, et hispaanlane jääb järgmises maailma edetabelis veel esinumbriks, kuid kui Federer Australian Openi võidab, on meeste punktide vahe vaid 155.