FOTOD | Liivakuningas Nadal võitis kümnenda French Openi tiitli mängeldes

Rafael Nadal krooniti kümnendat korda Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste võitjaks. Karjääri 15. suure slämmi tiitli pälvinud hispaanlane alistas finaalis šveitslase Stanislas Wawrinka 6:2, 6:3, 6:1.

Kümme tiitlit ühel suurturniiril tähendab ka tennise professionaalse ajastu rekordit. Varem Nadaliga rekordit jaganud Martina Navratilova on võitnud üheksal korral Wimbledoni turniiri. Margaret Courti nimel on 11 Australian Openi tiitlit, kuid osad neist on võidetud amatöörina.

Nadal on tänavu liivaväljakul imelises hoos. Enne Pariisi tulekut võitis ta Monte Carlo, Barcelona ja Madridi turniirid. French Openi võitis ta seitsmes matšis settigi kaotamata.

Kaks tundi ja viis minutit kestnud matšis ei saanud Wawrinka kätte ühtegi Nadali servi, jõudes vaid korra murdeallini. Nadal realiseeris 13-st murdepallist kuus.