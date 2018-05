FOTOD | Ilusa turniiri teinud Kontaveit pidi poolfinaalis maailma neljandale reketile alla vanduma

Nii Kontaveit kui ka Svitolina lõid kohtumise jooksul kolm serviässa. Topeltvigu tegid mõlemad kaks. Esimese servi õnnestumise protsent oli Svitolinal 69 ning Kontaveidil 63.

Kõikidest pallivahetustest võitis Svitolina 64 ning Kontaveit 50. Tegemist oli eestlanna ja ukrainlanna esimese omavahelise kohtumisega.

Finaalis läheb mullu Rooma turniiri võitnud Svitolina vastamisi maailma esireketi Simona Halepi või endise esireketi Maria Šarapovaga.

Kontaveidi jaoks on nüüd järgmine turniir Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused, mille põhiturniir algab 27. mail.

Anett Kontaveit - Elina Svitolina

Kõik! Kontaveit peab maailma neljandale reketile alla vanduma 4:6, 3:6.

0:40 Kontaveit kingib Svitolinale kolm murde- ja matšpalli.

3-5 Kontaveit saab Svitolina servilt vaid ühe punkti kätte. Väga raske seis. Ukrainlanna on võidule lähedal.

3-4 Kontaveit jäi oma servil 15:30 taga, kuid suutis raske geimi võita.

2-4 Svitolina hoiab kindlalt oma servi.

2-3 Kontaveit hoiab oma pallingut nulliga.

1-3 Svitolina kingib oma servil Kontaveidile vaid ühe punkti.

1-2 Kontaveit luhtab kaks geimpalli ja hoopis loovutab oma servi.

1-1 Ilupunkte siin paraku ei jagata ja Svitolina võidab pärast 30:30 viigiseisu oma pallingugeimi.

Kontaveit on selles matšis juba kaks väga ilusat ja efektiivset tilkpalli löönud. See on üks element, mida oleme viimastel nädalatel tema esituses järjest rohkem nägema hakanud.

1-0 Kontaveit jäi oma servil 0:30 taha, kuid võitis siis neli punkti järjest ja võitis geimi.

Kontaveit kaotab esimese seti 4:6.

4-5 Kontaveit jäi küll 15:30 kaotusseisu, kuid suutis oma servi hoida.

3-5 Svitolina päästis veel ühe murdepalli ja vormistas siis geimivõidu.

40:40 Kontaveit lööb kahjuks auti.

30:40 Kontaveit võidab endale võimsa tagakäegalöögiga mööda joont murdepalli.

30:30 Svitolina lihtviga aitab Kontaveidil viigistada.

30:15 Kaks järgmist punkti kuuluvad aga ukrainlannale, üks neist serviässaga.

0:15 Kontaveit alustab vastase servigeimi võimsalt, lõpetades päeva pikima punkti tagakäe äralöögiga.

Mõlemad naised on endale treeneri väljakule kutsunud.

3-4 Svitolina murrab Kontaveidi pallingu.

3-3 Svitolina hoiab oma servi. Viimase palli lõi Kontaveit nii napilt auti, et selle tuvastamiseks pidi kohtunik pukilt alla ronima.

3-2 Tagasi sõiduvees! Kontaveit hoiab oma servi, loovutades Svitolinale vaid ühe punkti.

2-2 Hästi! Kontaveit murrab vastu ja mäng on sett on taas võrdne

1-2 Anett saab oma servil esimese geimivõidu.

0-2 Svitolina hoiab oma servi, kuigi sisse lipsas ka üks topeltviga.

0-1 Algus pole kiita. Svitolina murrab Kontaveidi servi nulliga.

0:15 Esimene punkt Kontaveidi servil läheb Svitolinale.

Kontaveit võitis mündiviske ja valis servimise.