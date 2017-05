FOTO: Wimbledoni tenniseväljakutel puhkes tulekahju

Tulekahju saadeti likvideerima neli brigaadi kokku 21 päästjaga. Õnnetuses põles maha ligi 20 meetrit hekki ning tonni jagu erinevaid ehitusmaterjale ning väike osa ajutisest telgist, teatab ajaleht Independent.

Päästeteenistus sai info põlengust kohaliku aja järgi kell 12.33. Tulekahju saadi kontrolli alla kell 13.22. Tulekahju põhjust alles uuritakse.

Põlema läinud hekk asub Wimbledoni keskuse 1. värava juures, kus asub ka 1. väljak, mis kolmeaastase ehitusplaani lõpetuseks peaks endale peale saama teisaldatava katuse. Esimene osa ehitustööst lõpetati alles kolmapäeval.

Wimbledoni turniir peetakse 3.-16. juulini.

The fire brigade has put out a fire at the All-England Tennis Club in Wimbledon https://t.co/SVktfTbK5A— LBC (@LBC) May 26, 2017