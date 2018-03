FOTO | Vigastusega hädas olev Kaia Kanepi pöördus paranemise nimel ekstreemse külma poole

Eelmise nädala teisipäeval Miami Openi tenniseturniiri avaringis jalavigastuse tõttu loobumisvõidu andnud Kaia Kanepi taastub USA-s endiselt traumast.

Kanepi tegi eelmisel nädalal viga vasaku jala sääremarjale. Nüüd on internetiavarustesse postitatud fotolt näha, et Kanepi on Miamis asuvas CryoXtreme Therapy'i ettevõttes kasutamas külmkambrit.

Krüoteraapiat ehk külmravi tehakse vedela lämmastikuga, mille temperatuur on -196 kraadi.