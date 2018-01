FOTO | Spordilegendi avalik esinemine šokeeris inimesi: mis juhtus Boris Beckeri käega?

Tenniselegend Boris Becker pani oma hiljutise esinemisega Eurospordi ekspertkommentaatorina sotsiaalmeedia kihama. Televaatajad märkasid, et novembris 50-aastaseks saanud sakslase küünarnukiga pole kõik päris nii, nagu peab.

"See on sama probleem, mis mul on küünarnukiga juba pikka aega olnud. Seda oleks saanud operatsiooniga parandada, aga ma olen elu jooksul juba piisavalt noa all käinud. Ma ei taha neid enam teha. See ei valuta," rääkis Becker ajalehele Bild.