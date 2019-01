Finaali jõudnud soomlane naudib Australian Openil kodupubliku toetust

Põhjanaabritel on omad kasud käimasoleval suurturniiril tugevalt sees. Teist korda karjääri jooksul mängib 28-aastane Tallinnas resideeruv Kontinen suure slämmi finaalis. Esimest korda tegi ta seda kaks aastat tagasi samuti Melbourne’is, tõstes austraallase Peersiga ka esikoha karika pea kohale.

Tänases poolfinaalis alistasid 12. asetusega Kontinen ja Peers paigutuseta Argentina-Portugali paari Leonardo Mayeri ja Joao Sousa pooleteise tunniga 6 : 1, 7 : 6 (6). Eesti aja järgi pühapäeval kell 6 algavas finaalis seisavad teisel pool võrku 5. asetusega prantslased Pierre-Hugues Herbert ja Nicolas Mahut, kes on võitnud kolm paarismängu suure slämmi tiitlit, viimati 2018. aasta French Openil.

„Ootasime kõva vastupanu ning see oligi kõvem kui esimese seti numbrid näitavad. Teise seti keskpaigani olime päris domineerivad ja mängisime hästi. Teise seti lõpus tekkisid väiksed probleemid, aga me tulime sellest välja,” vahendab Soome meedia Kontineni sõnu. „Kõige tähtsam on, et me oleme mängu käima saanud. Meil oli pikk periood, mil me ei võitnud midagi, kuigi tegime õigeid asju.”

Pühapäevaste vastaste kohta ütles Kontinen: „Väga raske paar. Nad on võitnud kõik teised suured slämmid peale selle. Nad on üks väheseid paare, kes arvavad, et kuigi nad mängivad väga hästi, ei pruugi sellest piisata. Tuleb raske matš.”

Kuna Peers mängib oma kodupubliku ees, on ka Kontinen seda meelt, et on hetkel „kodusele suurele slämmile” nii lähedal kui vähegi võimalik. „Loomulikult tahaks, et suure slämmi turniir mu kodumaal toimuks. Midagi lähemat kodupublikule ei saa ma endale hetkel lubada. Oli kena, et publik meie poolt oli, vähemalt suur osa sellest. Aga kui mäng algab, ei mõtle ma enam, kas see toimub Melbourne’is või Londonis,” lisas Kontinen.