Šveitsi tenniselegend Roger Federer avaldas, et tahaks septembris Prahas toimuval Laver Cupil mängida paarismängu koos oma suurima rivaali Rafael Nadaliga.

Laver Cup on tenniseikooni Rod Laveri järgi nimetatud turniir, mis sel aastal toimub esmakordselt ja paneb vastakuti Euroopa tiimi ja ülejäänud maailma. Esimest juhendab kapten Björn Borg, teist John McEnroe.

"Ma olen alati tahtnud Rafaga koos mängida... Ainult sellepärast, et meie rivaliteet on olnud nii eriline. Tema kuri eekäelöök on minust liiga tihti mööda läinud," rääkis Federer esmaspäeval Prahas toimunud meedialõunal.

Turniiri formaat näeb ette igaks päevaks nelja matši - kolm üksikmängu ja üks paarismäng. Laver Cup hakkab toimuma igal aastal, välja arvatud olümpiahooaeg. Kumbki tiim paneb välja kuus mängijat - neli meest vastavalt järjestusele ATP edetaeblis (Wimbledoni-järgse seisuga) ning kaks meest valivad kaptenid.