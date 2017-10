Federeril on võimalus Djoković kõigi aegade troonilt tõugata

Roger Federeril on võimalik sel nädalal tõusta maailma kõigi aegade edetabelis esinumbriks - seda tennisistide poolt teenitud auhinnarahade arvestuses.

Federer on oma pika karjääri jooksul seni teeninud 109 387 410 dollarit, mida on ümmarguselt "vaid" 400 000 võrra vähem kui Djokovićil. Kuna šveitslane osaleb sel nädalal kodumaal toimuval Baseli siseturniiril, mille võitja teenib 464 589 dollarit, on tal võimalus võidu korral Djokovićist mööda minna, kirjutab Forbes.

Kolmandal kohal olev Rafael Nadal jääb liidripaarist maha pea paarikümne miljoniga, parima naisena oleks pisut üle 84 miljoni teeninud Serena Williams selles arvestuses neljandal kohal.

Meestennisistide kõigi aegade edetabel (inflatsiooni arvestamata):

1. Novak Djoković $109,805,403

2. Roger Federer $109,387,410

3. Rafael Nadal $91,199,322

4. Andy Murray $60,807,644

5. Pete Sampras $43,280,489

6. Andre Agassi $31,152,975

7. David Ferrer $30,760,436

8. Stan Wawrinka $30,623,544

9. Tomas Berdych $28,220,153

10. Boris Becker $25,080,956