Federeri imetlusväärne seeria kestab, rekord on löögiulatuses

Wimbledoni tennise Suure slämmi turniiri meesüksikmängu kõigi aegade edukaim Roger Federer sammub vankumatult ka tänavusel turniiril finaali poole.

Neljandas ringis alistas maailma teine number prantslase Adrian Mannarino (ATP 26.) 6:0, 7:5, 6:4.

Koos mulluse turniiriga, mille Federer võitis, on ta Wimbledonis alistanud kümme vastast järjest settidega 3-0. Käsil on seeria, kus šveitslane on võitnud 32 setti järjest. Tema enda nimel püsib absoluutne rekord on 34 setti (aastatel 2005-2006).

Federeri järgmine vastane tuleb paarist Gael Monfils (ATP 44.) - Kevin Anderson (ATP 8.).