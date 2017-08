Federer loobus Cincinnati turniirist seljavigastuse tõttu

Hetkel ei ole teada, kui tõsine vigastus on ning kas see ohustab tema osalemist US Openil.

"Ma olen alati nautinud siin mängimist. Cincinnatis on ühed maailma parimad toetajad ja ma olen väga kurb, et ei saa sellest osa," ütles Federer turniiri ametlikule kodulehele.

"I always enjoy playing here. Cincinnati has some of the best fans in the world and I am sorry I will miss them." - Federer