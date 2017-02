Värskelt Australian Openi turniiril üllatusvõidu võtnud Roger Federer jätkab tipptennises veel vähemalt kolm aastat.

Federer sõlmis oma kodulinnas Baselis toimuva talvise siseturniiri korraldajatega lepingu, mis kohustab teda võistlusel järgmisel kolmel aastal osalema. Praegu 35-aastane šveitslane jätkab seega mängimist ka veel 38-aastaselt.

Enne seda aastat tegi mees pea kuuekuulise mängupausi, et vigastustest täielikult taastuda.

Pärast Australian Openi võitu pidas Federer kõne, millest paljud lugesid välja, et mees on lõpetamisele lähedal. "Loodan teid siin järgmisel aastal näha. Kui mitte, saan siiski öelda, et see siin oli üks vägev teekond ning ma ei saaks selle võidu üle õnnelikum olla," sõnas Federer oma võidukõnes, mis paljud fännid ärevaks tegi. Järgmisel hommikul otsustas mees siiski oma pöidlahoidjaid rahustada.

"Muidugi loodan ma järgmisel aastal tagasi olla. Selle jaoks võtsingi kuus kuud aja maha, et loodetavasti veel paar aastat mängida."