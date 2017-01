Australian Openil meeste üksikmängu finaalis vapustava viiesetilise lahingu pidanud Roger Federer ja Rafael Nadal olid arusaadavalt matši järel emotsionaalsed ning kiitsid üksteist taevani.

"Esiteks tahaksin õnnitleda Rogerit ja kogu tema tiimi. See on lihtsalt imetlusväärne, kuidas ta nii pika eemaloleku järel selliselt mängida suudab. See on väga raske ja ma olen sinu üle äärmiselt õnnelik," rääkis esimesena sõna võtnud ning finaali kaotanud Nadal.

"See on juba kolmas kord, kui minu käes on see (teise koha plaat) - see on küll ilus, aga võidukarikas on veel ilusam! Aitäh kogu minu meeskonnale ja kõigile neile, kes on minu siinoleku võimalikuks teinud."

Federer ei jäänud vastase kiitmisel samuti võlgu. "Olen sõnatu ja Rafa ütles nii palju häid asju. Tahaksin teda fantastilise tagasituleku puhul õnnitleda," rääkis pisaratega võidelnud tšempion.

"Kui me üksteist neli-viis kuud tagasi sinu akadeemias nägime, siis poleks me suutnud ette kujutada, et me täna siin seisame," rääkis šveitslane, kes võitles sarnaselt Nadalile viimasel aastal tõsiselt vigastustega.

"Ma oleksin täna ka kaotusega rahul olnud. Minu tagasitulek oleks ikka olnud ideaalne. Tennis on karm spordiala - siin ei ole viike, aga kui oleks, oleksin selle täna rõõmuga vastu võtnud," lisas Federer.