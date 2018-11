Federer alustas aastalõputurniiri kaotusega

Šveitsi vanameister tegi tund ja 28 minutit kestnud kohtumises 20 sundimata viga.

"Võib öelda, et me mõlemad olime avasetis hädas. Tegemist oli tüüpilise avamatši algusega. Teises setis näitasime paremat tennist, kuid ma ei suutnud paraku oma eduseisu hoida ja see saigi määravaks," lausus 37-aastane Federer üllatuskaotuse järel.

Teises sama alagrupi mängus alistas debütant Kevin Anderson (ATP 6.) Dominic Thiemi (8.) 6:3, 7:6 (12:10).

Esmaspäeval mängivad teises grupis esireket Novak Djokovic ja John Isner (ATP 10.) ning Alexander Zverev (5.) ja Marin Cilic (7.).