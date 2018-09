Nelja parema hulgas kohtub 28-aastane jaapanlane serblase Novak Djokoviciga (ATP 6.), kes sai austraallasest John Millmanist (ATP 55.) jagu numbritega 6:3, 6:4, 6:4.

Esimest korda ajaloos on suure slämmi turniiri poolfinaalis esindatud nii Jaapani mees kui ka naine. Eesti aja järgi eile õhtul sai kerge võidu veerandfinaalis Naomi Osaka (WTA 19.), kes alistas vaid 57 minutiga ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 36.) 6:1, 6:1.

"Seda on tore näha," ütles Nishikori. "Ma loodan, et kõik vaatavad meid ja elavad kaasa. Naomil läheb hästi, sest ta võitis Masters turniiri (Indian Wells). Usun, et ta võib ka siin võita. Tal on suur võimalus."