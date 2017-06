Esireket Murray maadles Slovakkia tennisistiga kolm ja pool tundi

Maailma esireket Andy Murray pääses Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel kolmandasse ringi kolme- ja pooletunnise heitluse järel. Parajalt peavalu valmistas šotlasele slovakk Martin Klizan (ATP 50.), kellest Murray sai lõpuks jagu numbritega 6:7 (3), 6:2, 6:2, 7:6 (3).

"Teadsin, et sellest tuleb raske matš. Tal on võimsad löögid ja tema eeskäsi võib äralööke lajata ükskõik kuhu," ütles Murray, kes jahib oma esimest French Openi tiitlit.

"Vahel arvad, et su hea löök on töö ära teinud, kuid siis vastab ta kaitsepositsioonilt uskumatu jõuga. See oli väga raske. Hakkasin palli sügavamale lööma ning seeläbi rohkem pallivahetusi dikteerima."

Murray kohtub järgmises ringis argentiinlase Juan Martin Del Potroga (ATP 30.), kes sai hispaanlase Nicolas Almagro (ATP 69.) vastu kolmandas setis loobumisvõidu.

Maailma kolmas reket Stanislas Wawrinka viibis väljakul kaks ja pool tundi, alistades 6:4, 7:6 (5), 7:5 ukrainlase Aleksandr Dolgopolovi (ATP 89.).

Horvaat Marin Cilic (ATP 8.) jätkas turniiri kerge 6:3, 6:2, 6:2 võiduga venelase Konstantin Kravtšuki (ATP 129.) vastu. Jaapanlane Kei Nishikori (ATP 9.) seljatas kahetunnises matšis prantslase Jeremy Chardy (ATP 74.) 6:3, 6:0, 7:6 (5).