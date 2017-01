Veerandfinaali jõudmine garanteeris Svitolinale järgmise nädala edetabelis 13. positsiooni. Kuna tal eelmisest aastast väga palju punkte kaitsta pole, võib ta lähiajal murda end ka esikümnesse.

"Üritasin lihtsalt keskenduda oma mängule, kuna teadsin, kui hästi Angie mängib. Tal oli mullu võrratu aasta ning ilmselgelt pakatab ta enesekindlusest. Üritasin lihtsalt iga palli pärast võidelda," ütles ukrainlanna mängujärgses intervjuus.

Svitolina poolfinaali vastaseks on tšehhitar Karolina Pliškova (WTA 6.), kes alistas täna itaallanna Roberta Vinci (WTA 18.) 3:6, 6:2, 6:2.

She's done it!@ElinaSvitolina advances to the #BrisbaneTennis Semifinals after ousting top seed Angelique Kerber 6-4, 3-6, 6-3! pic.twitter.com/ZupGt8BJlL— WTA (@WTA) January 5, 2017