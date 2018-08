Enimteenivate naissportlaste edetabelit valitsevad tennisistid

Edetabeli tipus on 23-kordne suure slämmi turniiri võitja Serena Williams. Williams on viimase aasta jooksul võistlustelt auhinnarahasid teeninud 62 000 USA dollari väärtuses, aga sponsorite kaudu on ta teeninud 18 miljonit dollarit.

Williams on kolmandat aastat järjest Forbesi edetabeli tipus. Talle järgnevad tennisistid Caroline Wozniacki ja Sloane Stephens. Esikuuikusse mahtusid veel Garbine Muguruza, Maria Šarapova ja Venus Williams.

Ainsatest sportlastest, kes pole tennisistid, on esikümnesse jõudnud 2016. aasta Rio olümpial sulgpallis hõbeda võitnud indialanna Pusarla Venkata Sindhu ja USA rallisõitja Danica Patrick, kes asuvad vastavalt seitsmendal ja üheksandal kohal.