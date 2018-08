Endise esireketi alistanud tennisist rikkus US Openil reegleid?

Kuna New Yorgis valitseb hetkel suur palavus, otsustasid US Openi korraldajad rakendada uut reeglit, mille kohaselt on meeste mängudes kolmanda ja neljanda seti vahel 10-minutiline paus.

Murray teatas eile mängupausilt naastes pukikohtunik Nico Helwerthile, et Verdasco oli riietusruumis oma treeneriga aru pidanud.

Matši järel sõnas Murray ajakirjanikele: "Pidin sellest teada andma, sest mitte keegi ei tea seda f***ing reeglit! Ütlesin kohtunikule, et mida te teete? Meil on selged reeglid, aga te lasete sellel juhtuda. Tegemist on maailma ühe suurima turniiriga, te peaks oma tööd paremini tegema."

Verdasco lükkas šotlase süüdistused ümber ja väitis, et kuigi tema treener oli puhkepausi ajal riietusruumis, rääkis ta vaid teise mängija, Marcos Baghdatisega.

"Ma ei taha öelda, et Murray valetas, kuid ma ei rääkinud treeneriga ega ühegi liikmega oma tiimist, sest ma tean seda reeglit ega tahtnud seda rikkuda," kinnitas hispaanlane ajakirjanikele.

Hiljem kirjutas Murray Instagramis: "Lähen oma tervist kontrollima, sest tundub, et ma hakkan asju ette kujutama."

Austraalia tennisist Nick Kyrgios, kes on varem Verdascoga sõjajalal olnud, liitus vestlusega ja teatas Twitteris, et usub pigem Murray juttu. "Oleme realistid, väga tõenäoline, et just nii juhtuski. Tegemist on ju ikkagi Verdascoga lol," kirjutas Kyrgios.

Murray kaotas eile Verdascole 5:7, 6:2, 4:6, 4:6.