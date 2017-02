Karjääri lõpetanud Venemaa tennisist Jetakerina Bõtškova ütleb, et iga kümnes professionaalne naistennisist on lesbi.

Ta peab silmas WTA Touri tasemel naisi, kellest me igal nädalal loeme ja keda neli korda aastas telerist suure slämmi turniiridel mängimas näeme.

"Tennises on palju tüdrukuid, kellele meeldivad tüdrukud," ütles parimatel päevadel maailma edetabelis 66. kohta hoidnud Bõtškova Venemaa Eurospordile. "Umbes iga kümnes."

"Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Daniilidou, Schiavone, Larson. Austraallanna Casey Dellacqua - tal on isegi laps. Suarez Navarro reisib ja elab koos teiste naistennisistidega. Paljudega. Kui ma peaks nimekirja tegema, saaksin kokku umbes 40 nime," jätkas ta.

"Midagi pole juhtunud, aga sa märkad neid riietusruumis. Ja see pole alati väga kena, sest nad vahivad sind kogu aeg. See ajab mind vihale. Mind ei huvita, kes kellega magab, aga ära puutu mind, ära vaata mind ega tule minu privaatruumi."

31-aastane Bõtškova pidas 2016. aastal vaid ühe matši Peterburi WTA turniiri kvalifikatsioonis. 2010. aastal sai venelanna 30-päevalise võistluskeelu, kuna ta ei andnud ametnikele teada, et talle matši kaotamise eest raha pakuti.

"Ma ei teadnud, et sa pead sellistest juhtumitest 48 tunni jooksul teada andma, kuna see ei kajastu kuskil WTA paberites. Üks tüüp kirjutas mulle, ma ütlesin lihtsalt "ei". Kuus kuud hiljem määrati mulle karistus. See oli väga ootamatu," räägib ta nüüd.

Küsimusele, miks ta protesti ei esitanud, vastas Bõtškova: "Selleks tuleb palgata advokaadid ja kulutada palju raha, mida mul polnud. Protseduur oleks aega võtnud kuus kuud. Lihtsam oli see kuuajaline karistus ära kanda."

Bõtškova on viiel korral mänginud Maret Ani vastu ja kaks neist matšidest ka võitnud.