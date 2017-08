Endine tennisist kahtlustab, et Novak Djokovic on dopinguga vahele jäänud

Maailma viies reket Novak Djokovic teatas juuli lõpus, et jääb küünarnukivigastuse tõttu hooaja lõpuni tenniseareenilt eemale. Endine tennisemängija, praegu televisioonis eksperdina töötav kanadalanna Helene Pelletier kahtlustab, et põhjus võib olla hoopis muus.

"See on tal kahtlemata krooniline probleem, aga leidub inimesi, kes usuvad, et Djokovic on jäänud dopinguga vahele," ütles Pelletier raadiole 98.5 FM.

"Seda pole muidugi kinnitatud, aga on olnud juhtumeid, kus ATP ametnikud kaitsevad tennisiste. Mõned mu kolleegid, kes tennist vaatavad, arvavad, et Djokovic on olnud pikalt pahuksis keelatud ainetega ning alaliit kaitseb teda. See pole vaid minu arvamus. Ma kuulen selliseid lauseid teistelt isikutelt, aga need võivad olla ka ainult kuulujutud."

Djokovic jättis küünarnukivigastuse tõttu poolelil Wimbledoni veerandfinaali, öeldes, et on selle murega võidelnud juba pikka aega. Pärast arstiga konsulteerimist otsustas ta hooaja enneaegselt lõpetada, mis tähendab, et esimest korda karjääri jooksul peab ta aasta viimase suure slämmi turniiri US Openi vahele jätma.