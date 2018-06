Endine tennisetipp süüdistab Rafael Nadali: ta rikkus finaalis reegleid

Endine maailma esireket Jim Courier väitis, et tänavuse French Openi võitnud Rafael Nadal rikkus finaalmängus Dominic Thiemi vastu reegleid.

Courieri sõnul anti Nadalile kolmandas setis, kui ta võitles käekrampidega, liiga kergelt meditsiinilise pausi võtmise võimalus.

Kui Courierilt küsiti, kas see mängupaus oli reeglitega vastavuses, teatas ameeriklane: "Ei. Ei. Ja see polnud vigastus, see oli mängija üldise seisundi halvenemine."

"Sul ei lubata meditsiinilist pausi võtta, kui otsustatakse, et see on üldise seisundi halvenemine. Kuid see tuleb enne kindlaks teha. Pole kahtlustki, et Rafael Nadal pääses selles olukorras. Pärast seda sai ta kahel korral abi," lisas Courier.

Juba 11. korda Prantsusmaa lahtised võitnud Nadal alistas finaalmängus Thiemi ülekaalukalt 6:4, 6:3, 6:2.