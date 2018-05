Endine tennisekuulsus vihjas, et Maria Šarapova "parim enne" on möödas

Prantsusmaa endine tipptennisist Mary Pierce avaldas arvamust, et 15-kuuline dopingukaristus on mõjunud Maria Šarapova mänguvormile laastavalt.

"Maria ei tundu sellena, kes ta oli. Pärast sellist pausi on tal raske olnud tagasi tulla. Tema mängu vaadates on see selgelt näha," sõnas Pierce, vahendab ESPN.

"Minu arvates on ta kõigis mänguelementides tagasi andnud ja see kajastub otseselt ka tulemustes," lisas prantslanna.

Šarapova võistluskeeld lõppes aasta tagasi, kuid endine esireket on suutnud maailma edetabelis tõusta tänaseks vaid 29. kohale.

Pierce võitis karjääri jooksul korra nii Australian Openi (1995) kui French Openi (2000) ning oli 1995. aastal maailma kolmas reket.