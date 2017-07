Endine naiste esireket süüdistab Wimbledoni korraldajaid meeste eelistamises

Valgevenelanna Victoria Azarenka, kes sai esmakordselt emaks eelmise aasta detsembris, kurtis peale Wimbledoni avamatši, et turniiri graafik soosib meestennisiste.

Azarenka, kes on Wimbledonil kaks korda ka poolfinaalis mänginud, oli õnnetu, sest pidi enamus esmaspäevast veetma teadmata, millal tema matš algab.

Kurbust tekitas just see, et ta pidi terve päeva veetma eemal oma pojast.

"Ma pidin terve päeva siin veetma, mis tähendab, et ma ei näinud oma poega. See on aga alles emaks saanud naise jaoks väga raske. Loodetavasti ei juhtu seda rohkem," oli Azarenka peale kohtumist marus.

Azarenka oli üks neljast tennisistist, kelle mäng pidi toimuma esmaspäeval, kuid algses graafikus ei osatud kohtumisele määrata kellaaega. Lõpuks hakkas matš alles peale kella seitset õhtul.

Azarenka sai võidu esimeses ringis 3:6, 6:2, 6:1 ameeriklase CiCi Bellise üle.