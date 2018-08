Endine maailma esireket Murray: Djokovic mängib hästi, aga US Openi võidab Nadal

"Kui ma peaksin kellegi valima, siis ütleksin, et Nadal võidab US Openi," sõnas 31-aastane šotlane. "Minu arvates mängib Novak Djokovic praegu suurepärast tennist, aga tal on võrreldes Nadaliga keerulisem tabelipool."

"Ma usun, et võitja selgub nende kahe hulgast," lisas Murray. "Ma ei taha öelda, et Nadali turniiritabel on lihtne, aga Djokovici oma on keerulisem."

Pikalt puusavigastusega hädas olnud Murray, kelle jaoks US Open oli pärast jaanuarikuist operatsiooni alles viies võistlus, langes turniiril konkurentsist juba teises ringis, kui jäi 5:7, 6:2, 4:6, 4:6. alla 31. asetusega Fernado Verdascole.