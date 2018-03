Endine esireket Viktoria Azarenka näitab head taset

Indian Wellsis võistluskarusselli naasnud Azarenka on käimasoleval Miami Openil jõudnud nüüd poolfinaali. Veerandfinaalis alistas maailma edetabelis 186. kohal olev Azarenka 7:5, 6:3 mullu esireketi kohta hoidnud ja praeguseks tabeli kuuendale reale langenud tšehhitari Karolina Pliskova.

2016. aastal emaks saanud ja mullu lapse isaga hooldusõiguse üle vaielnud ja seetõttu tennisest eemal olnud Azarenka on Miamis võitnud nüüd 11 kohtumist järjest. 2016. aastal selle turniiri võitnud Valgevene äss jäi mullusest jõuproovist kõrvale.

Poolfinaalis läheb Azarenka vastamisi mulluse US Openi võitja Sloane Stephensiga (WTA 12.), kes alistas veerandfinaalis 6:1, 6:2 sakslanna Angelique Kerberi (WTA 10.).

Ülejäänud veerandfinaalid on veel toimumata. Seal lähevad vastamisi Jelena Ostapenko (WTA 5.) – Elina Svitolina (WTA 4.) ning Venus Williams (WTA 8.) – Danielle Collins (WTA 93.).

.@vika7 extends her @MiamiOpen streak to 11!⁰

Edges Pliskova 7-5, 6-3

⁰The 2016 champ will face @SloaneStephens in the semis. pic.twitter.com/5QRIDqWXkw

— WTA (@WTA) March 28, 2018