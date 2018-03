Endine esireket tuli välja julge ettepanekuga, kuidas meeste tennis põnevamaks muuta

Endine maailma esinumber Billie Jean King leiab, et meeste tennisemängud on liiga pikad. Ameeriklanna arvates võiks ka meeste mängud kesta kahe seti võiduni.

"Kõik räägivad, et naised ei taha mängida viit setti, kuid mina ei soovi, et mehed mängiks viit setti - see võtab liiga palju aega," sõnas karjääri jooksul 39 Grand Slami turniiri võitnud King, vahendab BBC.

74-aastase ameeriklanna arvates võiks kvantiteedi asemel panna rõhu kvaliteedile. "Tennisistile ei maksta meelelahutuse pakkumise eest selle alusel, kui pikalt nad mängivad," selgitas King.

Tenniselegendi arvates aitaks lühemad matšid vähendada ka tippmängijate vigastusi. Viimase 12 kuu jooksul on meestennisistidest tervisega hädas olnud näiteks nii Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic kui Stan Wawrinka