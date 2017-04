Endine esireket: ma ei imesta, et Šarapova jooma keeras, ta on ju venelane

Endine maailma esireket, rumeenlane Ilie Nastase ei ole sugugi üllatunud, et Maria Šarapova võistluskeelu ajal alkoholi tarvitama hakkas.

Mullu Australian Openil meldooniumi tarvitamisega vahele jäänud Šarapova avalikustas alkoholi tarvitamise märtsikuu ajakirjas Vogue.

"Jõin viimase aasta jooksul rohkem alkoholi kui terve oma elu jooksul

kokku. Aga see oli sellepärast, et mul oli lõpuks sotsiaalelu!" rääkis aprillis 15-kuulisest dopingukeelust vabanev tennisestaar.

1973. aastal maailma esinumbri tiitlit kandnud Nastase ütles väljaandele Pro Sport, et Šarapova paljastus teda ei üllatanud. "Mõistagi oli ta depressioonis, et ei saanud mängida. Mida sel hetkel tehakse? Hakatakse jooma. Seda enam, et ta on venelane, neil on eriti suur kalduvus joomisele," sõnas rumeenlane.

Karjääri jooksul üle saja ATP turniiri võitnud Nastase oli esimene tennisist, kes suutis esireketi tiitlit hoida vähemalt 40 nädalat järjest.