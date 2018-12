Endine esireket kritiseeris Venemaad: ebavõrdsus on tohutu, meie maine on nagu Põhja-Koreal

"Me kõik mõistame, mida tuleb teha. Me peame tõstma sotsiaalsfääri kulutusi. Noh, kus on pension kõigest 12 000 rubla (160 eurot)? Kes tuleb sellise pensioniga toime? Loomulikult tuleb raha ümber jaotada," teatas Kafelnikov kriitiliselt, vahendab sports.ru.

Endine tennisekuulsus ei mõista, miks vaene Venemaa panustab nii suuri summasid sõjaväele. "Meil on väga suur ebavõrdsus. Julgeolekujõud saavad tohutult raha, kõik läheb armeele, kuid midagi ei lähe meditsiini... Mida veel? Õpetajad on ka see valdkond, mis võiks meie rahva muuta maailma üheks paremaks," tõi Kafelnikov välja eluala, kuhu investeerida.

Ka Venemaa agressiivne välispoliitika on tennisekuulsuse sõnul läbi kukkunud. "Meie riik on viimase nelja või viie aasta jooksul toimunu tõttu maailmast välja tõrjutud. Oleme oma käitumiselt ja mainelt jõudmas Põhja-Korea tasemele," lisas 44-aastane Kafelnikov.